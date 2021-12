Anche se la curva pandemica ha rallentato la sua corsa i ricoveri sono in aumento, soprattutto in aerea medica, dove siamo passati dal 7 all'11%. Le cure monoclonali ci stanno aiutando ma la soluzione principale resta sempre il vaccino. "Possiamo arrivare a 20mila dosi al giorno", spiega l'Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini

E proprio sui vaccini e sulle tematiche legate al covid la Regione Marche sta per avviare nel prossimo fine settimana una campagna d'informazione. L'obiettivo è avvicinare i cittadini e rispondere a tutti dubbi in maniera scientifica e trasparente, magari allontando le paure di chi ancora è restio al vaccino.