Due km e mezzo di luminarie solo per l'albero di Natale che verrà acceso come consuetudine domani, in occasione della Festa dell'Immacolata.

Luce leitmotiv di questo Natale tanto che quest'anno per la prima volta saranno illuminate a festa non solo le vie centrali di Loreto ma anche tutti i quartieri della città lauretana. Punto di forza del Natale lauretano il Calendario dell'Avvento, unico in tutta la regione, realizzato sulla facciata del Teatro Comunale, che accompagnerà l'attesa del Natale accendendo ogni giorno un faro per illuminare la finestra del corrispondente.