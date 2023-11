Nei primi sei mesi del 2023 il prodotto interno regionale sarebbe cresciuto dell'1,0%, rispetto allo stesso periodo del 2022, ma "meno che in Italia(1,2%). Pesa "il clima di incertezza" legato anche alla guerra in Ucraina, che ha avuto "un brusco aumento" dopo i recenti attacchi terroristici in Medio Oriente. E' quanto emerge dall'analisi di Banca D'Italia per il primo semestre del 2023. Giù anche il mercato immobiliare e il turismo.