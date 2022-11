Essere super, multitasking, perfette. Più che un successo una grande “fregatura” per le mamme e per chi sta per diventarlo, tra impegni, aspettative, lavoro e genitorialità. Tanto che ammettere di non farcela può diventare paradossalmente il primo passo. Nasce da questa condizione tutta al femminile il programma del progetto della consulta pari opportunità di Castelfidardo con il primo appuntamento al cinema Astra nel comune fidardense giovedì 10 novembre alle ore 21.