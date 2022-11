Si può diventare grandi atleti in età precoce? Quale confine tra l'essere campionessa o campione da giovanissimi e il riuscire a conciliare gli impegni sportivi con quelli fisiologici di una vita in fase di sviluppo? Come possono intervenire le agenzie educative? Lo psicologo e psicoterapeuta Sammy Marcantognini dopo i fatti di cronaca degli ultimi giorni che hanno travolto la ginnastica italiana, alla luce delle denunce di alcune ex farfalle per presunti maltrattamenti psicologici subiti.