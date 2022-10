Il servizio di bar ristorante torna finalmente a Torrette e lo fa senza nessuna spesa per l'ospedale grazie ad un concessionario, l'azienda Romito, che, in cambio di un canone annuale pagato all'azienda ospedaliera, potrà occuparsi della gestione per i prossimi 7 anni. Realizzato in tempi record, appena 8 mesi, il bar di Torrette, posto al primo piano dell'ospedale, subito dopo la cappella, offre ben 70 posti.

Con il bar torna anche l'edicola per la distribuzione di giornali e riviste, un servizio molto sentito dai pazienti, soprattutto i più anziani.

Sembra cosa da poco ma, precisa il direttore generale caporossi, non lo è affatto, l'attenzione alle persone passa anche da questi servizi.