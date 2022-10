La cronaca in queste ore racconta del ragazzo down di 17 anni picchiato da cinque 15enni, attirato in una trappola nel quartiere Ostiense di Roma e poi massacrato di botte dal branco. Una storia al limite, ma non isolata in un'escalation di violenza che vede coinvolti più i fragili, tra cui minori, donne e anziani.

Proprio su questo si è concentrato il decimo congresso regionale sul tema alla facoltà di medicina dell’Università Politecnica delle Marche.