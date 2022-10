Domenica 9 ottobre la cittadinanza, insieme ad un ampio numero di associazioni, è chiamata a raccolta a partire dalle ore 9:00 per partecipare alla seconda edizione dell'iniziativa lanciata un anno fa dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Ancona: “Conero Cleaning Day” una giornata di mobilitazione green rivolta a tutti – dalle famiglie, agli studenti, ai pensionati e a chiunque abbia a cuore il territorio – volta a sensibilizzare la collettività sulla necessità di tenere pulite le aree verdi e stradelli del Comune di Ancona ricadenti principalmente all'interno dell'area protetta del Conero.

La giornata del Conero Cleaning Day, sarà nuovamente abbinata alla campagna informativa “Portami via con te” per contrastare l'abbandono dei rifiuti e per ridurre l'uso di oggetti di plastica monouso attraverso l'installazione di pannelli informativi posizionati nelle aree oggetto del cleanup e veicolando ancora una volta il messaggio in occasione della giornata del 9 ottobre.