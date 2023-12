Trattamenti per più di 1700 persone ogni anno, tra adulti e bambini nel mezzo della battaglia contro il tumore. La radioterapia dell’azienda ospedaliera universitaria delle Marche, a Torrette di Ancona è punto di riferimento per la tecnica che va a colpire solo la parte malata per i tumori pediatrici e per i trattamenti brachiterapici. Quattro gli acceleratori a disposizione e la tomoterapia, l’unica macchina presente nelle Marche. Il punto durante il congresso" IMPROVEMENT TECNOLOGICO IN RADIOTERAPIA" a Colle Ameno di Ancona.