Marche sud non pervenute. Sono sempre più i sindaci in protesta contro il progetto di RFI per l'arretramento della linea ferroviaria, che esclude totalmente i comuni del sud delle marche. Insomma mentre il ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta per stanziare quasi 2 miliardi di euro per i lavori sul tratto pesaro fano, per il resto della regione non esiste al momento neppure un progetto.

Eppure spiega il primo cittadino di Pedaso Bertdini basterebbero circa 12, 13 miliardi per eseguire i lavori in tutta la regione. Senza l'arretramento l'alta velocità, spiega Berdini, la situazione sarebbe per tutti insostenibile.