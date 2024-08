Allarme incendi ad Ascoli per un vasto rogo di sterpaglie è in atto in frazione Colonnata dove le fiamme si sono avvicinate pericolosamente anche a due case e ad un impianto fotovoltaico.I vigili del fuoco del Comando di Ascoli Piceno, sotto pressione da giorni per i vari roghi divampati, sono al lavoro dalla mattinata di oggi. Sul posto le squadre boschive di Ascoli e San Benedetto del Tronto oltre ad operatori della Centrale. Si sta lavorando alacremente per proteggere le case nelle vicinanze, cercando di circoscrivere le lingue di fuoco. Attualmente è in campo anche l'elicottero Anti-incendio boschivo della Regione Marche che sta effettuando alcuni lanci in zone particolarmente interessate dal rogo.