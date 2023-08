Agosto tempo di ferie e di partenze, ma con uno sguardo al portafoglio. La stagione turistica marchigiana, dicono albergatori e titolari di strutture ricettive, è segnata quest'anno da alti e bassi, insomma poteva andare meglio, non c'è il sold out che si sperava la settimana di ferragosto eppure si tiene duro, puntando in particolare sui fine settimana, quelli sì abbastanza positivi.

Sta di fatto che , dopo i due anni di pandemia e la scelta quasi forzata del 2021 e del 2022 di restare vicino a casa o perlomeno in Italia, il 2023 è senza dubbio l'anno dei viaggi all'estero, complice anche il caro prezzi nel nostro paese che ha portato molte famiglie a cercare destinazioni più economiche fuori dai confini nazionali. Ma quali sono le mete più gettonate?

E se i marchigiani scelgono l'estero, gli stranieri invece che fanno? In realtà, secondo Ludovico Scortichini, di Confindustria Turismo, i prossimi mesi fanno ben sperare per quanto riguardo i flussi incoming, cioè in entrata.