Crisi e disoccupazione sempre più alta, il problema però è un altro, non mancano i posti di lavoro né le offerte, il problema è far incontrare questi due mondi. Per questo nasce il progetto Gol, garanzia di occupabilità dei lavoratori, un programma nazionale che stanzierà nelle marche ben 13.650.00 con due bandi destinati alle agenzie interinali e agli enti di formazione euro per dare risposte concrete ed efficaci a chi è in cerca di occupazione. Obiettivo: inserire nel mondo del lavoro entro fine anno 14.800 persone iscritte ai centri per l’impiego, accompagnandole in un percorso di formazione prima e di lavoro poi tagliato su misura per loro.

Servizio di Laura Meda