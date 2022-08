Mari promossi, fiumi bocciati. Presentato il rapporto sullo stato delle nostre acque realizzato da Legambiente in base ai risultati dei 12 campionamenti eseguiti dai volontari di goletta verde tra il 18 e il 19 luglio lungo la costa marchigiana.



Buone notizie per i sei campionamenti effettuati in mare, in tutte le province della nostra regione, le acque analizzate sono risultate entro i limiti di legge. Tallone d'achille del nostro litorale è invece la depurazione delle acque di fiumi e torrenti. Dei sei punti prelevati presso le foci dei fiumi cinque sono risultati oltre i limiti di legge, quattro sono fortemente Inquinati e uno inquinato. Giudicata fortemente inquinata la foce del fiume Musone tra i comuni di Porto Recanati e Numana al confine tra le province di Macerata e Ancona; la foce del torrente Valloscura in località Lido di Fermo, tra i comuni di Porto S. Giorgio e Fermo; e poi la foce del torrente Albula e la foce del Tronto nel comune di San Benedetto. Inquinata invece la foce del fiume Esino in località Rocca Priora nel comune di Falconara Marittima ad Ancona. Si salva solo la foce del torrente Arzilla a Fano, i cui valori rientrano nei limiti di legge.