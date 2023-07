MACERATA – Un pomeriggio da dimenticare per quanto riguarda gli incidenti in provincia di Macerata. A seguito di un sinistro avvenuto a Muccia, all’altezza di un incrocio che conduce alla frazione di Massaprofoglio, un motociclista di circa 60 anni è deceduto. Troppo gravi i traumi subiti nella caduta. I sanitari del 118 lo hanno tempestivamente soccorso e trasferito in ambulanza all’ospedale di Camerino ma non c’è stato nulla da fare: l’uomo si è spento poco dopo il ricovero.Secondo le prime ricostruzioni, nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Sempre nel pomeriggio di oggi un altro motociclista è stato soccorso in eliambulanza dopo un secondo sinistro avvenuto a Pieve Torina.