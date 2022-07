JESI – “Ti prego torna a casa non ce la faccio più amore, io sto impazzendo, mandami un messaggio o chiamami”. E’ questo il grido d’aiuto disperato di Georgeta Croceanu, la mamma di Andreea Rabciuc, la 27enne romena scomparsa dallo scorso 12 marzo da un casolare di via Montecarottese a Jesi.



La donna ha parlato durante la puntata di Chi l’ha Visto? andata in onda ieri era. E’ la prima volta che interviene pubblicamente dal giorno della scomparsa. “Sono 4 mesi che lei è scomparsa – continua mamma Georgeta – sicuramente qualcuno sa qualcosa. Per piacere dite la verità. Aiutatemi a trovare mia figlia”.



Durante la trasmissione sono state fatte vedere alcune testimonianze degli amici di Andreea. Parole e accuse molto pesanti verso Simone, Omar e Daniele che la giovane romena avrebbe riferito agli amici prima della scomparsa.



Avrebbe detto di essere stata costretta da Omar e Simone a provare sostanze stupefacenti. Poi il 9 marzo avrebbe pronunciato una frase che risulterebbe sconvolgente alla luce della sua successiva scomparsa. “Prima o poi mi fanno fuori”, avrebbe detto Andreea agli amici.