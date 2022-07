Pos obbligatorio dal 30 giugno per tutti i commercianti e i professionisti. Chi non accetta il pagamento elettronico può incorrere in pesanti sanzioni. Certo è che, dicono molti commercianti, sopratutto coloro che per ogni transazione incassano pochi euro, ricevere pagamenti elettronici resta troppo oneroso.

Sì al Pos anche perchè ci sono aspetti positivi come poter girare con meno contanti, ma dicono i piccoli esercenti ma non è tollerabile che il peso delle commissioni ricada su di loro.

Dalle voce dei commercianti a quella delle associazioni di categoria. Il pos, spiega il presidente di settore Benessere di Confartigianato marche Daniele Zucchini, è solo un ulteriore balzello a carico degli artigiani. Se la ratio è incentivare i pagamenti elettronici Quello che serve non sono le multe, ma una netta riduzione delle commissioni e degli oneri a carico di consumatori ed imprese. Insomma anche le banche dovrebbero iniziare a fare la loro parte.

Servizio di Laura Meda