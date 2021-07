Sono 8 (-1 in 24 ore) i ricoverati causa Covid nelle Marche. Resta un solo ricoverato in terapia intensiva (invariato rispetto al giorno precedente), mentre è vuota la semi intensiva. Sono 7 i pazienti nei reparti non intensivi. Zero, invece, i pazienti nei pronto soccorso della regione.

In aumento i dimessi/guariti, a quota 99564 (+44 in 24 ore).

Nessun decesso da Covid nell’ultimo giorno: sono 3038 in totale, dall’inizio della pandemia.