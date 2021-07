Prosegue l’aumento dei contagi da Covid nelle Marche, trascinati da focolai e variante Delta. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 51, record dell’ultimo periodo. Il rapporto positivi/testati è del 4,5% per i tamponi molecolari (51 su 1117), e dello 0% per gli antigenici (0 su 15).

I nuovi contagi sono così suddivisi: 19 nella provincia di Ascoli Piceno, 10 nella provincia di Pesaro-Urbino, 10 da fuori regione, 6 nella provincia di Macerata, 6 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Fermo.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (14 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (15 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (3 casi rilevato) e di 7 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Spettro zona gialla se prosegue l’aumento dei contagi

Sale l’incidenza, quasi tripla rispetto a 5 giorni fa: i nuovi casi sono 16 per 100mila abitanti nella settimana 1-7 luglio. Di questo passo, oltre i 50 casi, potrebbe essere a rischio la zona bianca.