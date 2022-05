Al via la strategia anti spopolamento che affligge i piccoli comuni dell’entroterra messa in atto a Treia, nel Maceratese. Si tratta di un contributo per il recupero del patrimonio edilizio: sarà possibile per una cifra non superiore a 100mila euro per un singolo intervento su unità immobiliare abitativa o destinata ad attività produttive, stipulando un contratto di mutuo entro l'anno in corso. Sarà data priorità ai giovani, anche in coppia nel caso in cui almeno uno dei due abbia meno di 35 anni, alle nuove attività produttive e a investimenti su quelle esistenti. Previste anche integrazioni del canone di affitto per le imprese che nascono nel cuore del centro.