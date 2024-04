Calano gli infortuni in provincia di Ascoli Piceno ma calano meno rispetto ai dati regionali e nazionali. Forte la spinta data dai numeri riscontrati nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, un settore ovviamente di primo piano per la provincia di Ascoli, ma anche per quella di Fermo e Macerata, anche in considerazione della ricostruzione post sisma , un settore su cui però occorre, oggi più che mai, fare prevenzione e formazione, così Giuseppe Mariotti, direttore Inail Ascoli Fermo e Macerata