Siamo tra i primi per gli impianti fotovoltaici: con il sole produciamo 1 gigawatt, capace di garantire l’energia per illuminare circa 350 mila case nelle Marche. Per l’eolico invece girano solo le pale, tra gli impianti più grandi, ad Apecchio e a Serrapetrona. Ma anche le Marche, come le altre regioni, dovranno prepararsi ad allestire nuovi impianti.

Cambierà il paradigma: se prima erano i vari enti a dare le autorizzazioni, ora, con il decreto 199 del Governo dello scorso dicembre, entro pochi mesi il Ministero dovrà assegnare ad ogni regione la quota di rinnovabili da produrre e le regioni stesse dovranno avere pronta la mappatura dove realizzare i nuovi impianti "green" per uscire dall’emergenza gas, emersa con il conflitto in Ucraina e tentare di liberarsi dalla Russia.