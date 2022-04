Aria, acqua e cibo sono gli elementi che caratterizzano la Giornata Mondiale della Salute ad Ancona, inserita nella Rete Nazionale delle Città Sane, guidate proprio dall’assessora anconetana Emma Capogrossi.

Si parla di salute a 360 gradi, con la promozione del movimento, passeggiate, attività all’aria aperta, come avvenuto alla cittadella anche in questa giornata. Ma anche con le azioni che riguardano l’inquinamento.

Secondo un recente studio di Arpam, un terzo delle polveri sottili ad Ancona arriva dal traffico, su cui sta cercando di incidere con un nuovo piano di mobilità, un terzo arriva dalle emissioni delle abitazioni. Spesso sono vetuste quelle in centro e dunque meno ecosostenibili. Poi il porto, l’insediamento industriale più importante, che produce la terza fetta di inquinamento in città e per cui c’è la progettualità dell’elettrificazione delle banchine, anche con i fondi del PNRR.

Attenzione a quello che consumiamo, come raccontano i pannelli all’Informagiovani, allestiti in Piazza Roma proprio in occasione di questa giornata. Se siamo quello che mangiamo, come diceva Feuerbach, quello che portiamo in tavola ha un impatto sulla salute del pianeta. E poi ci sono rischi, nuovi e rinnovati, come quello rappresentato proprio dalle zanzare.