Tornare nel borgo natio dei nonni partiti in cerca di fortuna, per conoscere o riscoprire le proprie origini. E’ questa la suggestiva idea di base dell’iniziativa “2023 Anno del Turismo di Ritorno. Alla Scoperta delle Origini” rivolta agli italiani e ai marchigiani residenti all’estero. Uno dei progetti strategici sulla riqualificazione dei borghi e sul turismo che si appresta a vivere il vernissage migliore alla Bit di Milano, da domenica a martedì, in cui le Marche saranno protagoniste con una serie di eventi e appuntamenti che E'-Tv seguirà in diretta