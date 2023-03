"In Afghanistan la situazione è disumana: vale per le donne in particolare, ma anche per i giovani che non hanno prospettive di futuro. Da un lato le scorribande dei talebani, dall'altro la crisi nera economica e le persone che muoiono di fame". Queste alcune delle ragioni che costringono le persone ad andarsene e a cercare fortuna altrove attraverso i viaggi della speranza, come descritto dalla presidente dell'Amad di Ancona, Donatella Linguiti a Buongiorno E'Tv. Negli occhi di tutti, purtroppo, ci sono ancora le immagini della tragedia di Cutro. "In quel drammatico evento – racconta ancora Linguiti – ha perso la vita anche un migrante che ci aveva chiesto aiuto".