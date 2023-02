E’ stata (probabilmente) l’ultima intervista in diretta di Valeria Mancinelli da Sindaco di Ancona. Il suo secondo mandato scade a maggio e “anche volessi – ha detto a Buongiorno èTV – non potrei ricandidarmi. E’ stata l’occasione per un confronto ad ampio raggio sui temi più caldi di queste ultime settimane, sia a livello locale che Nazionale: le buche, i cantieri in A14, il futuro del PD, la questione ONG, i 60 Miliardi del PNRR in arrivo per Ancona, il suo futuro personale. Non è mancato un messaggio forte al Governo Nazionale, con la presidente Meloni che viene citata per nome, “Giorgia”.

tema: lo sbarco delle due ONG ad Ancona. “Qui a Giorgia voglio dire una cosa chiara, e cioè che su questo tema, il dibattito con tante b sui porti chiusi contro i porti aperti, il centrodestra ha preso in giro gli italiani. Porti chiusi è impossibile, come anche loro stanno sperimentando. Ma anche il centrosinistra, che ha puntato sui porti aperti, si va bene ma poi? occorre guardare al problema migrazione superando queste logiche”.