Dopo l'incidente in autostrada, a Grottammare in un tratto di cantiere dentro la Galleria Castello in direzione nord, costato la vita ad Andrea Silvestrone, 51 anni di Montesilvano, e a due dei suoi tre figli, di 8 e 14 anni, il presidente Francesco Acquaroli ha chiesto la sospensione dei cantieri. Una misura urgente e di compromesso in nome della sicurezza. Mentre si riapre il confronto sulla progettualità di una terza corsia anche a sud. Un'opera da quattro miliardi e mezzo di euro, per la quale Acquaroli ha posto la primavera come dead line