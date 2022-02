Aurora Lauri è madre di tre bambini: l’ultimo nato in pieno lock down, nel maggio del 2020 è Francesco, un bambino speciale che l’ha resa appunto una “cardio mamma”. La sua nascita è stato un secondo terremoto per Aurora e la sua famiglia. Vivono tutti e cinque in una Soluzione Abitativa di Emergenza ad Arquata del Tronto, uno dei paesi tra i più colpiti dal sisma del 2016.