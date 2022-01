Un faccia a faccia di poco più di 40 minuti, il prefetto di Ancona Darco Pellos ha incontrato in mattinata i rappresentanti dei lavoratori della Caterpillar di Jesi insieme a responsabili delle organizzazioni sindacali di categoria. Obiettivo aprire al più presto un tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico, il vincolo dei 250 lavoratori, numero minimo previsto per la discussione al Mise, in questo caso è garantito da quei lavoratori interinali che lavoravano di fatto solo per la Caterpillar, senza poi contare che parliamo pur sempre di una multinazionale.

"Entro pochi giorni – ha inoltre annunciato la Fiom CGIL – verrà depositata la denuncia per condotta antisindacale nei confronti della Caterpilalr, che avrebbe comunicato i licenziamenti senza mai manifestare durante l'ultimo anno nessun tipo di problema rispetto ad un elevato costo del lavoro"

Intanto lunedì i lavoratori caterpillar tornano in azienda per la ripresa della produzione, al lavoro ma con un occhio verso il Mise, e l'annuncio, nel caso nulla dovesse muoversi, di nuove importanti manifestazioni, anche a Roma se necessario.

Servizio di Laura Meda