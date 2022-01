“Mio marito non era un no vax, anzi era vaccinato con tre dosi, e tutti in famiglia eravamo vaccinati, figli compresi”. A raccontare questi dettagli la moglie di Giuseppe Rossi, il medico ascolano di 67 anni arrestato martedì scorso 4 gennaio nell'ambito dell'operazione Green Pack. Green pass falsi rilasciati dopo dosi di vaccino mai somministrate. Almeno 150 vaccinazioni falsamente attestate secondo gli inquirenti e 73 green pass fasulli.

Rossi, attualmente detenuto nel carcere di Montacuto ad Ancona, deve rispondere di falso ideologico, peculato e tentata truffa. A suo carico vi sarebbero diverse intercettazioni telefoniche e ambientali e non solo. I carabinieri hanno acquisito riscontri fotografici e video sul fatto che le dosi venivano gettate nei cassonetti: in alcune circostanze hanno persino recuperato le siringhe del vaccino. E poi ci sarebbero i soldi: nella sua abitazione i militari dell'arma hanno trovato alcune migliaia di euro divise in buste, denaro attualmente oggetto di verifiche. E forse potrebbe essere proprio la motivazione economica all'origine del suo gesto, dato che Rossi, come sta emergendo in queste ore, non aveva convinzioni no vax. Al momento però la questione è ancora in fase di accertamento.

Lui oggi, interrogato in videoconferenza dal carcere dal Giudice di Ascoli Piceno Annalisa Giusti, non ha aperto bocca: si è avvalso della facoltà di non rispondere. La vicenda resta dunque ancora avvolta da un grande mistero. Oltre a Rossi è coinvolto con l' accusa di falso ideologico, anche l'intermediario ascolano Maurizio Strappelli, attualmente agli arresti domiciliari, ma rischiano l'incriminazione anche le 72 persone trovate in possesso di green pass falsi, tutte attualmente indagate.

I legali di Rossi intanto annunciano ricordo al Tribunale del Riesame. "Chiederemo gli arresti domiciliar- spiegano – le sue condizioni di salute sono incompatibili con il carcere".

