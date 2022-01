Sono 1.033 i nuovi casi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, meno di un terzo rispetto al picco dei 3129 del giorno precedente, da considerare però anche il minor numero dei tamponi effettuati a causa del giorno festivo, 4517 nel percorso diagnostico con una positività del 22,9%. Cala di quasi 70 punti l'incidenza, scesa a quota 715,19 contro il picco di 784,86 del giorno precedente.

Non calano però, anzi aumentano seppure di poco i numeri dei ricoveri, + 2 in terapia intensiva: ben 52 i pazienti in intensiva nella nostra regione, 295 in totale in area medica, ma 42 sono ancora in attesa di un posto letto.

E aumentano purtroppo anche i morti, sette nelle ultime 24 ore, 5 uomini e due donne tra i 75 e i 96 anni, 6 con patologie pregresse, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3281.