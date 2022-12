Giorni decisivi nel centrodestra anconetano per chiudere la partita e scegliere, così, il candidato della coalizione che sfiderà di sicuro Ida Simonella, attuale assessore a Bilancio o Porto del Comune, vincitrice delle Primarie e in lizza per correre da sindaco nelle fila del centrosinistra, e Francesco Rubini, candidato di Altra Idea di Città. Il capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia, Ciccioli: "Credo verrà comunicato entro metà mese per iniziare a proporre il nostro progetto". Silvetti resta in pole, ma risalgono le quotazioni di Ausili.