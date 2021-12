Storie di agricoltura giovane: in questa seconda puntata abbiamo incontrato Sonia Casagrande Conti, giovane donna impegnata e determinata a far crescere la sua azienda agricola con l’agriturimo “La Cerqua” che Sonia gestisce ad Arcevia. Qui si servono anche succhi e marmellate ricavati dai piccoli frutti che vengono coltivati proprio in azienda.

Poi ci spostiamo a Montecerignone, dove Luca Marini ci racconta la storia del Birrificio Agricolo Alto Montefeltro: quando la passione per la birra diventa anche un lavoro

Agrimarche è in onda sul canale 12 di ÈTv Marche tutti i week end, fino al 18 dicembre. Il sabato e la domenica alle 12 e alle 19,40.