Sì alle navi da crociera ad Ancona ma non a danno della salute dei cittadini, resta sulle sue posizioni il sindaco dorico Daniele Silvetti, ad oggi , spiega il sindaco, siamo già fuori dai parametri del PIA, il progetto di inquinamento atmosferico e certo il terminale da 350 metri al molo clementino non aiuterebbe la situazione, anzi.

Ma l'elettrificazione? Il progetto attuale non servirebbe per il nuovo terminal, una nave da crociera spiega il primo cittadino assorbe da sola un minimo di 12 megawatt, le banchine attuali sono tutte per consumi sotto gli 11, insomma, il progetto così com'è non va bene, spiega Silvetti.