Ritorna, drammaticamente, l'antropizzazione dell'ambiente in cui viviamo come causa delle sempre più frequenti alluvioni. Di nuovo, anche stavolta, con gli occhi sgranati di fronte alle immagini di tragedia e devastazione che coinvolgono la Toscana. Scene di apocalisse che le Marche hanno ancora impresse nella memoria. Come a settembre del 2022 o maggio del 2023. Poi c'è l'elemento della crisi climatica in atto che coinvolge anche il Mediterraneo e quindi il nostro paese