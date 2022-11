La donna e i diritti negati sono il tema del racconto fatto dalla giornalista di guerra Barbara Schiavulli nell'incontro “Da Kabul a Teheran: donne in prima linea” voluto da Amnesty, Amad e Terza via alla galleria delle idee di Falconara. Un 'occasione d'incontro per ribadire che la rivolta delle donne iraniane che nelle strade rivendicano il loro diritto a una vita che non si limiti al semplice esistere e a ricoprire un ruolo scelto per loro da altri si lega a doppio filo con la sorte toccata nell'ultimo anno alle donne afghane. Dove ogni giorno il campo della libertà si è sempre più ristretto e il divario tra uomo e donna è ormai segnato da un crepaccio profondo.