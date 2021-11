“Il Covid in età pediatrica e adolescenziale non è da prendere con leggerezza”. L’avvertimento della pediatra Arcangela Guerrieri, membro del gruppo tecnico vaccinale della Regione Marche. Attesa per l’approvazione dell’Ema per la vaccinazione nella fascia 5-11 anni e alle porte anche il via alla campagna antinfluenzale