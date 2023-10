Il raddoppio della Orte Falconara si farà e rientrerà nel PNRR, 600 milioni di euro per l'esattezza il finanziamento stanziato per la tratta Genga Serra San Quirico, che partirà a breve, la gara entro novembre.

I fondi PNRR però copriranno in parte anche il lotto Serra San Quirico Castelplanio, solo il primo tratto però, quello che sarà completato entro giugno 2026 come da prescrizione PNRR, per la parte restante della Serra San Quirico Castelplanio e per la realizzazione delle altre opere arriveranno altri fondi: 1 miliardo e 300 milioni.