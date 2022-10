Al via a Senigallia i gazebo organizzati da Comune e Caritas per gli alluvionati. Domande sul Cas ma non solo.

Da giovedì 6 a domenica 9 ottobre 2022, è possibile, per i cittadini colpiti dall’alluvione del 15 e 16 settembre, compilare il modulo per l’autonoma sistemazione e richiedere la consegna di elettrodomestici.

I gazebo sono aperti dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Sul posto viene fatto compilare il modulo per avere il contributo per una sistemazione autonoma fino a quando non sarà possibile rientrare nelle proprie abitazioni.

Per chi non potesse recarsi presso i gazebo potrà scaricare il modulo dal sito istituzionale del Comune di Senigallia: Home Page -> Emergenza Alluvione -> Modulo per l’autonoma sistemazione – eventi alluvionali del 15 settembre 2022 (Senigallia) o attraverso il link diretto https://www.comune.senigallia.an.it/allegato/28389 ed inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica cas2022@comune.senigallia.an.it



Caritas Senigallia continua l’opera di rilevazione delle esigenze dei cittadini per capire in che modo destinare al meglio le risorse raccolte, mettendo a disposizione degli alluvionati elettrodomestici e altri beni in pronta consegna e dando la possibilità di prenotare anche i deumidificatori, assai importanti in questa fase. Gli elettrodomestici e altri materiali potranno essere richiesti presso i gazebo alla presenza di volontari Caritas che raccoglieranno le esigenze degli alluvionati.

I gazebo sono 7 e sono stati installati in: Piazzale Vittoria, Parco della Pace, piazzale antistante la Chiesa del Porto, Via Tevere (parcheggio ufficio postale), Via Brodolini a Borgo Bicchia, nei pressi del Centro sociale di Vallone e nei pressi della chiesa di Borgo Molino.

Servizio di Laura Meda