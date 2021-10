5 euro e 50 in più alla settimana per il pieno di benzina, 7 euro per il gasolio, non si ferma la corsa al rialzo di carburanti e materie prime e ancora non è finita: da domani sono in arrivo nuovi rincari. Ed è sempre più preoccupante la situazione del metano: il costo di un pieno è praticamente raddoppiato, in alcune zone sfiora i due euro al kg.

Servizio di Laura Meda.