Litiga violentemente con i genitori e al culmine della furia li accoltella entrambi. Shock a Gagliole nell’entroterra maceratese, autore del gesto un 23enne, la violenza si è consumata alle 14.45. Il padre del ragazzo, un pensionato di 65anni, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, la madre del 23enne – in condizioni meno gravi – al pronto soccorso di Camerino.

Il giovane avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi al collo con lo stesso coltello con cui ha ferito i genitori. È stato portato all’ospedale di Macerata, ma anche le sue condizioni sono gravi e non si esclude un trasferimento all'ospedale regionale di Torrette.

Sul posto i carabinieri per le indagini del caso e per capire cosa abbia spinto il giovane ad agire in questo modo. Una vicenda che per la sua triste e drammatica dinamica ricorda quanto accaduto nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre a Paderno Dugnano dove un 17enne ha ucciso a coltellate i genitori e il fratello di 12 anni.