Con il progetto "Back to school"si accompagna il rientro in classe per 22 bambini con diagnosi di spettro autistico residente in sette comuni della provincia di Ancona.

Per 2 settimane dalle 8:30 alle 12:30 i bambini stanno affrontando un percorso di riadattamento alla routine scolastica, affiancati dagli educatori e da una equipe di professioniste specializzate nel trattamento abilitativo del disturbo autistico.

L'obiettivo è facilitare un sereno ritorno in classe di questi bambini speciali.

Questo progetto è il risultato della coprogettazione tra l'associazione Omphalos Autismo e Famiglie e l' Ambito Territoriale Sociale 10, ATS 11 e ATS 13