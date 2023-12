Inflazione, costo della vita lievitato e ora anche caro istruzione. Quello che stanno subendo mamme e papà in vista del rientro in classe dei loro figli. Quanto costa la scuola? Fino a 1.300 euro nei primi licei tra libri, dizionari e corredo, un migliaio per gli altri istituti. La nostra fotografia per le Marche a sette giorni dal suono della prima campanella.