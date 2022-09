Daniela è sulle strisce, sta per attraversare con la sua cagnolina, Trilly. L’auto in arrivo rallenta per farla passare ma viene tamponata da un’altra che arriva e nel terribile effetto domino Daniela viene investita e uccisa. Dramma nella tarda mattinata a Falconara, non lontano dal sottopasso per Villanova. A perdere la vita Daniela Volponi, 57 anni. Tutti la conoscevano come Toffee come la canzone del suo mito Vasco Rossi di cui era una fan storica e con il tempo anche un’amica visto che dal 1983 non si era persa un tour del Blasco.