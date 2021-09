Nicola Fratoianni il segretario nazionale di Sinistra Italia in Piazza Roma ad Ancona per sostenere la raccolta delle firme necessarie per la presentazione della proposta di legge Nex generation tax.

Un appuntamento in cui non è mancata anche una riflessione sulle tante criticità aperte nelle Marche e che si sommano alle difficoltà dovute all’emergenza pandemica dalla ricostruzione post sisma alla crisi del lavoro e alle delocalizzazioni industruali. Problemi a cui, sottolinea il segretario il PNRR ha mancato di dare risposte adeguate.