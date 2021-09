“Possibili nuove ondate pandemiche più brevi, se la situazione non dovesse essere stravolta”: i modelli matematici per ora non si sbilanciano in vista del prossimo autunno, però le indicazioni sono chiare: restrizioni, se necessarie, brevi e mirate. Roberto Giambò, docente di analisi matematica a Unicam, confronta dati e numeri per capire quello che sarà.

Si parte da una certezza:se la campagna vaccinale ha tenuto anche in estate “è merito dei ventenni”, corsi a fare il siero anti Covid.

Servizio di Lucio Cristino.