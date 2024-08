Ancona – Continua senza sosta l’azione di contrasto alla pesca di frodo lungo il litorale di Ancona, condotta dai finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza e dal personale della Guardia Costiera. Negli ultimi giorni, due distinti interventi hanno portato al sequestro di oltre 9.000 esemplari di ricci di mare e all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 76.000 euro a carico di sette persone.

Il primo intervento

Il primo intervento si è svolto durante un pattugliamento marittimo, quando una motovedetta ha avvistato un piccolo natante sospetto che navigava a luci spente con tre individui in tuta subacquea intenti alla pesca nei pressi della diga foranea del Cantiere Navale Fincantieri. Monitorato a distanza, il natante è stato seguito fino al luogo dell’approdo, dove le pattuglie a terra della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera hanno fermato i tre pescatori mentre caricavano su un’auto 6.000 ricci di mare appena pescati. L’intero quantitativo di ricci e le attrezzature utilizzate sono stati sequestrati, e ai tre individui sono state elevate sanzioni per oltre 38.000 euro per pesca abusiva in tempo vietato e superamento dei limiti quantitativi consentiti.

Il secondo intervento

Il secondo intervento ha coinvolto un’Unità Navale d’Altura che, durante una pattuglia notturna, ha individuato una piccola barca con due individui a bordo nei pressi della stessa diga foranea. Monitorato con la strumentazione di bordo, il natante è stato seguito fino al Porto di Ancona. I due pescatori, vestiti in tuta da sub, sono stati fermati mentre caricavano su un’auto 3.000 ricci di mare. Alla vista dei finanzieri, i pescatori hanno tentato la fuga, ma sono stati subito bloccati. Anche in questo caso, il prodotto ittico è stato sequestrato e le sanzioni amministrative elevate sono state di oltre 38.000 euro per violazione delle normative sulla pesca sportiva.

Salvaguardia dell’ambiente marino

In entrambe le operazioni, l’intero quantitativo di ricci di mare è stato reimmesso in mare in quanto vivo e vitale. Questi interventi, condotti in sinergia tra Guardia di Finanza e Guardia Costiera, sono fondamentali per la salvaguardia dell’integrità dell’ambiente marino e la tutela della salute dei consumatori. Il consumo di prodotti pescati in zone vietate, senza i previsti controlli sanitari e documenti di tracciabilità, rappresenta infatti un rischio per la salute pubblica.