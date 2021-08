Inizio zoppicante per il primo giorno di green pass per accedere alle palestre e alle piscine, tra le attività per cui dal 6 agosto è obbligatoria la certificazione verde. Di fatto i problemi non sono di natura solo tecnica, ci sono ancora perplessità per l’obbligo del documento anche per i lavoratori che accedono agli spazi. Svanita invece la speranza di poter vedere un allentamento delle restrizioni attualmente previste per il settore.