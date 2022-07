Limitare all’orario serale le innaffiature di orti e giardini, evitare di lavare le auto, se non nei centri abilitati, come pure cortili e piazzali privati e comunque riservare la pulizie per motivi d’igiene solo nelle ore serali. Evitare di riempire le piscine private. Sono alcune delle indicazioni contenute nell’ordinanza anti spreco dell’acqua firmata dalla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli. Il capoluogo regionale è tra i circa 60 comuni marchigiani ad aver messo una stretta per preservare la risorsa idrica.

A livello regionale si va verso la richiesta dello stato di emergenza anche se le Marche non sono ancora in codice rosso come le regioni del Nord Italia.