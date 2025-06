ASCOLI PICENO – Un uomo di 49 anni, Andrea Grima, residente ad Offida è morto stamani in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 22 in contrada Aso nel territorio del Comune di Carassai.

Intorno alle ore 8 di stamani la vittima era alla guida di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, è andato a scontrarsi contro un’automobile. Sul posto sono giunti in breve i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dello scooterista, deceduto sul colpo.

Ferita in maniera lieve la persona che era alla guida dell’auto, prudenzialmente trasferita in ambulanza all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di rito e a regolare il traffico.